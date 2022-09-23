Макрон о решении Путина начать войну: Последствие после COVID-19
- 23.09.2022, 0:38
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Российской агрессии нет рационального объяснения.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «ошибкой» решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации российских граждан.
Об этом он заявив в интервью каналу CNN.
Макрон также сказал, что это упущенная возможность «встать на путь мира».
«Несколько месяцев назад Владимир Путин говорил, что «на него напали со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а он просто отреагировал». Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший повысить уровень эскалации - президент Путин», - сказал Макрон.
Также президент Франции назвал вторжение России в Украину «стратегией интервенции Германии» и «последствием после COVID-19» из-за изоляции Путина во время пандемии.
«У меня нет рационального объяснения», - добавил он.