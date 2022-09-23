закрыть
23 сентября 2022, пятница, 1:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макрон о решении Путина начать войну: Последствие после COVID-19

  • 23.09.2022, 0:38
  • 2,304
Макрон о решении Путина начать войну: Последствие после COVID-19
Эммануэль Макрон

Российской агрессии нет рационального объяснения.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «ошибкой» решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации российских граждан.

Об этом он заявив в интервью каналу CNN.

Макрон также сказал, что это упущенная возможность «встать на путь мира».

«Несколько месяцев назад Владимир Путин говорил, что «на него напали со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а он просто отреагировал». Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший повысить уровень эскалации - президент Путин», - сказал Макрон.

Также президент Франции назвал вторжение России в Украину «стратегией интервенции Германии» и «последствием после COVID-19» из-за изоляции Путина во время пандемии.

«У меня нет рационального объяснения», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников