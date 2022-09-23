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Украина запросила у Израиля разведданные о любой военной поддержке Ираном армии РФ

  • 23.09.2022, 1:11
Украина запросила у Израиля разведданные о любой военной поддержке Ираном армии РФ

Особенно Киев интересуют дроны.

Украина запросила у Израиля разведданные о любой военной поддержке Ираном российской армии, сообщает «Радио Свобода».

Украинскую сторону особо интересует передача Ираном РФ боевых дронов Shahed-136, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Shahed-136 – это ударный БПЛА одностороннего действия с заявленным радиусом действия 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при атаках на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

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