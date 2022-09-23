Мощный взрыв в Ясиноватой: горит ж/д станция с российской бронетехникой 2 23.09.2022, 7:42

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Над эшелонами поднимается большой столб дыма.

Украинские силы продолжают наносить удары по базам российских войск, а также местам хранения военной техники и боеприпасов противника на временно оккупированных территориях. В четверг, 22 сентября, в захваченной россиянами Ясиноватой Донецкой области прогремел мощный взрыв на железнодорожном узле.

Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Украина 365».

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщает со ссылкой на местных жителей, что горит станция, где располагалась бронетехника российской армии. «Мощный взрыв на железнодорожном узле в оккупированной Ясиноватой. Очевидцы говорят, что на станции стояли эшелоны с бронетехникой», - сказано в сообщении журналиста.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается большой столб дыма.

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