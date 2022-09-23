Украинская армия прорвала фронт и обходит войска РФ под Лиманом с севера 1 23.09.2022, 8:12

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Появились карты новой линии боев.

Согласно поступающей информации подразделения украинской армии обходят с севера Лиманский район обороны войск РФ.

Об этом свидетельствуют карты боев на восточном участке фронта, сообщает dialog.ua.

Кроме того, российские военные пропагандисты с пометкой «срочно» сообщают о прорыве фронта подразделениями ВСУ в районе населенных пунктов Редкодуб и Карповка.

Так, об этом в своем телеграм-канале сообщила российская «военкор» Анна Долгарева. По ее информации, подразделения ВСУ прорвали линию фронта и обходят группировку российской армии и ее линию обороны в Лимане с севера. Долгарева ссылается на информацию российских военных из батальона «Русский Легион» (БАРС-13).

«Мы Дробышево (западнее Лимана) удерживаем. Это нам в тыл зашли, обходят с севера Лиманскую группировку», - сообщил командир российского батальона Сергей Фомченков («Фомич»).

В свою очередь, террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в своем телеграм-канале сообщил о продолжении ожесточенных боев под Лиманом. По его данным, украинская армия заходит в тыл группировки российских оккупантов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об освобождении села Яцковка, расположенного к северо-западу от Лимана. Сообщалось, что украинская армия «отрезает» Лиман для контрнаступления на Северодонецк и Лисичанск.

Кроме того, сообщалось о деоккупации населенного пункта Щурово, которое располагается всего в 12 км от Лимана. В Сети было опубликовано видео, как украинские военные устанавливают государственный флаг над этим селом.

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