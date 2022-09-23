ВСУ разгромили колонну техники РФ на Каховском мосту 1 23.09.2022, 8:15

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Россияне пытались пройти ночью, но были остановлены.

В ночь на пятницу, 23 сентября, российские захватчики пытались перебросить колонну техники по Каховскому мосту на Херсонщине.

Украинские воины не дали им этого сделать и остановили вражескую колонну контролируемым огнем. Результаты этих ударов доразведываются. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Всего за сутки 22 сентября украинская авиация ударила по вражеским силам 13 раз. В частности, силы противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах на Николаевщине сбили пять дронов-камикадзе, которые враг направил по позициям украинских военных.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Так, они ударили огнем по:

двух пунктах управления в Бериславе и Новой Каховке,

трех очагах вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах,

складу с боеприпасами в Бериславском районе.

Потери врага, которые подтверждены на это время, следующие:

18 оккупантов,

три крупнокалиберные гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С»,

два танка,

две единицы другой авто-бронетехники.

Также было подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе села Львово на Херсонщине.

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