Стало известно, зачем России нужен Медведчук 5 23.09.2022, 8:29

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Об этом рассказали начальник ГУР и руководитель Офиса Зеленского.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснили, зачем россиянам один из лидеров запрещенной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, которого обменяли на 200 украинских военнопленных.

Как передает УНИАН, об этом Буданов и Ермак сказали на брифинге относительно возвращения защитников Украины из российского плена, отвечая на вопрос, зачем Путину Медведчук.

«Во-первых, Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно Федеральной службе безопасности (РФ), а не кому-то там конкретно. Потому что это лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей здесь. Через это лицо шло вообще финансирование определенных должностных лиц и вообще наполнение негласного бюджета Федеральной службы безопасности. Поэтому он им позарез нужен», - подчеркнул Буданов.

«Это средство, прежде всего, и влияния, и зарабатывания, и отмывания средств. Вот и есть главная причина, почему они так за него боролись», - сказал Буданов.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что Медведчука является для россиян очень мощным носителем информации.

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