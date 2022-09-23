Под Гомелем белоруска «проучила» председателя сельсовета костылем 3 23.09.2022, 8:44

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иллюстрационное фото

Чиновница устроила перепелку с женщиной и поплатилась.

Суд Гомельского района вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, из мести за их выполнение. За удары костылем по председателю сельсовета ей дал три года «домашней химии» и обязали выплатить компенсацию, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 20 апреля — женщина пришла в кабинет председателя Улуковского сельского исполнительного комитета. Завязалась перепалка, в ходе которой посетительница попыталась «причинить физический вред» чиновнице, «унизить ее честь и достоинство, исключительно в связи с занимаемой ею должностью и выполняемыми должностными обязанностями».

Она не меньше 8 раз ударила потерпевшую костылем и хватала ее за волосы, причинив телесные повреждения.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.366 УК в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, из мести за их выполнение. Ее приговорили к «домашней химии» на 3 года, она также должна выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 5000 рублей.

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