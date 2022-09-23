В Мелитополе в первый день псевдореферендума прогремел мощный взрыв 23.09.2022, 8:48

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Его хорошо почувствовали жители в центре города.

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье в 07:00 в пятницу, 23 сентября, прогремел мощный взрыв.

Его хорошо почувствовали жители в центре города. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, местные жители после взрывов боятся выходить из дома, а оккупанты могут этим воспользоваться.

«Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам – в первый день подомового «голосования» на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома», - отмечает Федоров.

Он добавил, что информация еще уточняется.

В то же время мэр города призвал мелитопольцев держаться как можно дальше от российских военных и вражеской техники, ведь «рядом с ними постоянно что-то взрывается».

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