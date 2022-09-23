ВСУ мощно ударили по оккупантам в Чернобаевке и Новой Каховке 23.09.2022, 9:03

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Уничтожены российские РСЗО.

22 сентября вечером снова было тревожно на Херсонщине: взрывалось в пригороде Херсона и в Новой Каховке.

Информация обнародована в местных пабликах, сообщает stopcor.org.

Сообщения о взрывах прозвучали почти одновременно: около 23 часов.

Жители Новой Каховки обнародовали видео, на котором зафиксирован сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы.

Пригород Херсона, в котором произошли взрывы – это в очередной раз Чернобаевка. Местный активист-партизан «Николаевский Ваньок» утверждает, что уничтожены российские РСЗО, которые били в направлении Снегиревки.

Отметим, от вероятных точек ударов до позиций ВСУ - от 15 до 35 км. От Чернобаевки до Снегиревки – около 45 км (по прямой).

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