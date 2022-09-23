Лимиты на посылки, пенсионные накопления и ПДД: что изменится в Беларуси в октябре 1 23.09.2022, 9:08

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Новшества затронут практически всех.

Октябрь подготовил белорусам новую порцию нововведений, и на этот раз вполне ощутимых. Среди них новые правила дорожного движения, пенсионные изменения, ужесточение лимитов на посылки и порядка посещения приграничных зон, пишет onliner.by.

Новый порядок пенсионных отчислений

С октября в Беларуси заработает новая система накоплений — «3+3». Копить таким способом можно будет всем работникам, которым до пенсии по возрасту остается не менее трех лет. По достижении пенсионного возраста вы получите положенную пенсию по возрасту, а бонусом к ней в течение 5 или 10 лет (на выбор) будет идти ваша накопленная часть.

Если вкратце, выглядеть это будет так: каждый работник при желании отчисляет до 10% заработка на свою дополнительную пенсию на счет государственной страховой компании «Стравита». Если работник решил воспользоваться такой возможностью, его наниматель обязан будет также переводить деньги на пенсионный счет работника. Наниматель может платить за работника не более 3%, но при этом не больше, чем сам работник.

Допустим, вы хотите ежемесячно копить на пенсию 4% от зарплаты — в этом случае на ваш накопительный счет каждый месяц будет идти 7% от зарплаты (4% от вас и максимальные 3% от нанимателя). Если вы решите платить 2%, то наниматель тоже уплатит 2%. Если вы хотите платить 3%, наниматель тоже выплатит 3%.

Уменьшение лимитов на заграничные посылки

С 1 октября белорусы смогут беспошлинно привезти с собой через наземную границу товаров на сумму не более €500 (было €1000) и весом до 25 килограммов (ранее 31 килограмм). Если лимит превышен, придется заплатить пошлину, которая составляет 30% от стоимости превышения (но не менее €4 за 1 килограмм).

При этом лимиты ввоза алкоголя и сигарет не меняются. Без пошлины можно провозить через границу в Беларусь не более 200 сигарет, либо 50 сигар/сигарилл, либо 250 граммов табака, либо не более 250 граммов всех этих табачных изделий; алкоголь — не более 3 литров на одного совершеннолетнего.

Ярмарки с овощами-фруктами

Неделю назад в Минске стартовали традиционные сельхозярмарки, где фермеры и предприятия продают свой урожай. Они будут работать по выходным весь октябрь в разных районах города, самая большая, как обычно, будет проходить у «Чижовка-Арены» (расписание смотрите здесь).

Сэкономить там вряд ли получится, зато можно прикупить экзотики вроде свежих ягод или наколенников из собачьей шерсти. А если у вас и так некуда девать яблоки и кабачки, можете их там же продать (как — читайте здесь).

Новые Правила дорожного движения

Вчера вступил в силу новый закон «Об изменении закона Республики Беларусь «О дорожном движении». В нем предусмотрено много нововведений — от вопросов техосмотра, выдачи водительского удостоверения и сдачи экзаменов в автошколе до мониторинга дорог и критериев безопасности.

А в октябре изменятся еще и Правила дорожного движения, там тоже много чего нового (изменения заняли аж 22 страницы) — например, обязанность возить с собой документы о техосмотре и носить светоотражающий жилет при вынужденной остановке на проезжей части, запрет на остановку и стоянку на местах для инвалидов, преимущества для велосипедистов и другое (подробнее читайте здесь).

В домах станет тепло

Еще 20 сентября отопление стали включать в школах, садах и больницах. А вот в обычных домах можно будет перестать наряжаться капустой не раньше 1 октября, когда сложится нужная для этого погода. По крайней мере так предположил замминистра ЖКХ.

В первую очередь отопление всегда включают в детских дошкольных, школьных и медучреждениях, когда среднесуточная температура в течение пяти суток была +10 градусов и ниже. Вторая очередь — это жилфонд, его начинают греть, когда среднесуточная температура в течение пяти суток составляла +8 градусов и ниже. Третья очередь — административные и общественные здания, офисы.

Напомним, в прошлом году батареи в минских квартирах стали теплеть 22 сентября, и это был рекорд за восемь лет. В 2020 году белорусам пришлось дожидаться аж 13 октября.

Очередной пересчет «тунеядцев»

Напомним, в Беларуси каждый квартал пересчитывают «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин (пенсия, декретный отпуск, инвалидность и так далее) не заняты в экономике.

Чтобы не попасть в этот список, нужно отправить в органы занятости документы, подтверждающие, что вы не «тунеядец», до 21 октября. Напомним, базы обновляют четыре раза в сезон: 21 января, 21 апреля, 21 июля и 21 октября.

«Нетунеядцами» считаются белорусы, которые учатся или работают в странах Евразийского экономического союза — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане — и могут подтвердить это. Если вы учитесь или работаете в другой стране, все равно придется оплачивать «коммуналку» по полным тарифам.

«Тунеядцы», у которых в собственности есть жилье, будут платить по полным тарифам за горячую воду, отопление и газ. «Нетунеядцы» пока оплачивают все это по субсидированные тарифы — чуть менее 90% стоимости «коммуналки».

Начнется репетиционное тестирование

Первокурсники уже забыли летнюю нервотрепку с экзаменами, ЦТ и поступлением, а для кого-то все только начинается. Например, в октябре стартует первый этап репетиционного тестирования. Старшеклассники могут выбрать любой из 15 предметов и примерно представить, на что они могут претендовать при поступлении. Стоимость — 8,2 рубля за один предмет.

Репетиционное тестирование можно также пройти дистанционно.

Жителям приграничья понадобятся визы, чтобы попасть в Латвию

С 10 октября Латвия приостанавливает некоторые договоры с Беларусью, в том числе об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий. Это значит, что жителям Беларуси на границе с Латвией попасть в соседнюю страну станет не проще, чем любым другим. Ранее жители приграничья могли попасть в Латвию без визы, по разрешению на местное приграничное передвижение.

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