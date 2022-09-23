Кремль устроил «Варфоломеевскую ночь» в Бурятии 12 23.09.2022, 9:16

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Повестки приносят студентам, инвалидам и родственникам давно умерших.

С 21 сентября тысячи бурятов пытаются уехать в Монголию от мобилизации, рассказала основательница фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова.

Сейчас представители ее фонда получают большое количество вопросов, как избежать мобилизации, попасть в Монголию, как найти работу или стать студентом в чужой стране и тому подобное. Также люди сообщают о длинных очередях на границе.

«Забирают всех! То, что творилось в Бурятии за последние сутки, будет скоро по всей России! Варфоломеевская ночь в Бурятии, не иначе! Трубите об этом! Не раздавайте повестки, уезжайте в Монголию все, кто может. Кто без загранника - прячьтесь! Людей автобусами сразу увозят», - говорит Гармажапова.

По данным «Свободной Бурятии», с 21 сентября в рамках «частичной» мобилизации повестки получили не только люди, имеющие боевой опыт, но и давно умершие мужчины.

Так, жительница республики сообщила, что военкомат захотел мобилизовать брата ее знакомой, который умер несколько лет назад. В разных районах Бурятии повестки в ночь на 22 сентября разносили учителя.

«Повестки приносят студентам, инвалидам и тем, кто никогда к армии не имел отношения. Мы получили за два дня уже несколько тысяч обращений. Уже, наверное, больше трех тысяч, мы перестали считать, потому что это невозможно. Люди пишут буквально каждую минуту», - отметила основательница фонда.

Местные издания и телеграм-каналы Бурятии пишут, что часть школ в регионе перестали работать и фактически переведены в режим военкоматов.

В селах региона идут массовые облавы, мужчин забирают десятками, а местами - сотнями. Утром на пары Бурятского государственного университета пришли Росгвардия и военная полиция, учащихся забирали прямо с пар.

А во Владивостоке, как сообщает «Холод», студентам местного университета, у которых есть долги по учебе, предложили разносить повестки.

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