300 тысяч леммингов Путина 8 Александр Коваленко

23.09.2022, 9:58

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Начинается самое интересное.

Накануне вторжения в Украину российская армия сконцентрировала у границ с нашей страной около 180 тыс войск. За неполные 7 месяцев по результатам ротаций и восстановления боеспособности подразделений через боевые действия в Украине прошло более 300 тысяч российских силовиков.

То есть, Путин и Шойгу намерены мобилизовать, по сути, количество, сопоставимое с подразделениями российской армии, Росгвардии, ФСБ и прочим силовым структурам, которые уже прошли войну?

А теперь самое интересное. И это самое интересное даже не вопрос, откуда они наберут столько суицидников, даже по принуждению. И самое интересное это даже не то, во что они их всех оденут, обуют, чем накормят, где разместят и на какую технику посадят, особенно с учетом, что все самое новое, не совсем новое и довольно старое, уже перемолото.

Самое интересное это сроки.

Но, начну издалека.

После того как российское командование поняло, что блицкрига им не видать, а произошло это уже в марте, было принято решение о формировании четырех армейских корпусов резерва, согласно 4-м военным округам. Но сформировать им удалось всего один армейский корпус – 3 АК. Да и то… не до конца.

Начав свое формирование в мае, 3 АК на конец августа представлял собой формирование численностью чуть больше 12 тысяч, вместо 15,6 тыс. То есть, недоукомплектованный и недеформированный, он был отправлен в Украину, после 4 месяцев сбора.

Разумеется, там формирование шло на добровольной основе, а теперь включается репрессивный элемент, что ускоряет процесс сбора личного состава. Но все равно, на сбор клиентуры армейского корпуса нужно будет до месяца. Но в целом, такая планка по мобилизации как 300 тысяч, для российского командования не будет окончательно достижима.

Затем, подготовка. Если во время подготовки они будут верны заветам Зюганова «две недели достаточно!», то этот фарш для прожарки мы увидим уже в ноябре в зоне боевых действий. Но, думаю, все же месяца два они потратят на это дело.

И вот, примерно в декабре-январе лемминги путина численностью до армейского корпуса окажутся в зоне боевых действий, в самый старт заморозков.

Не обученные, не мотивированные, без полного комплекта снаряжения и продолжать можно до бесконечности, в сложных погодных условиях в зоне, где интенсивность боевых действий не будет кардинально снижаться.

Что тут скажешь, идеальное время подобрали Путин и Шойгу, чтобы усилить свои оккупационные войска. Хотя… нет, не усилить.

Многим может показаться, что эти частично-мобилизованные, или сокращенно чмобики, как раз и станут усилением имеющихся подразделений. А вот я сомневаюсь. Сомневаюсь, поскольку еще с лета более половины подразделений РОВ в зоне боевых действий требуют либо ротации, либо вывода для восстановления боеспособности. Более половины!

Таким образом, чмобики не станут дополнительной количественной массой, а скорее всего, заменят тех, кого уже давно пора было выводить. То есть – ротация контингента.

Итак, возвращаемся к одному из абзацев. Не обученные, не мотивированные, без полного комплекта снаряжения, и продолжать можно до бесконечности, в сложных погодных условиях в зоне, где интенсивность боевых действий не будет кардинально снижаться… загоняются на ротацию истощенных подразделений.

Думаю, выводы из всего этого не трудно будет сделать.

Александр Коваленко, site.ua

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