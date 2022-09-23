Ударом HIMARS ВСУ накрыли оккупантов в Харьковской области 2 23.09.2022, 10:13

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Уничтожен склад боеприпасов и реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».

Днем 22 сентября защитники Украины отразили вражеские атаки в районах Купянска Харьковской области, Зайцево южнее Бахмута Донецкой области и Новомихайловки южнее Донецка. Об этом в вечернем отчете сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун.

Если предположить, что неотраженных штурмов российских оккупантов не было, следует отметить резкий спад их наступательной активности в Донецкой области. Зато уже второй день подряд они контратакуют недавно освобожденный Купянск.

Между тем, «War online» сообщил, что в Харьковской области HIMARS уничтожил склад боеприпасов и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», обнародовав соответствующее видео.

Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, операторы которого, вероятно, предоставили точные геодезические координаты расчету HIMARS, чьи снаряды наводятся по GPS. Видно мощные взрывы и детонации, сопровождающиеся разлетом ракет.

📍Харьковская область

Минус "Град" и склад с БК орков



Работает HIMARS pic.twitter.com/wZtD2ZZu28 — War online (@war__online) September 22, 2022

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