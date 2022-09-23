Ударом HIMARS ВСУ накрыли оккупантов в Харьковской области

Ударом HIMARS ВСУ накрыли оккупантов в Харьковской области2
- 23.09.2022, 10:13
- 5,114
Уничтожен склад боеприпасов и реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».
Днем 22 сентября защитники Украины отразили вражеские атаки в районах Купянска Харьковской области, Зайцево южнее Бахмута Донецкой области и Новомихайловки южнее Донецка. Об этом в вечернем отчете сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун.
Если предположить, что неотраженных штурмов российских оккупантов не было, следует отметить резкий спад их наступательной активности в Донецкой области. Зато уже второй день подряд они контратакуют недавно освобожденный Купянск.
Между тем, «War online» сообщил, что в Харьковской области HIMARS уничтожил склад боеприпасов и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», обнародовав соответствующее видео.
Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, операторы которого, вероятно, предоставили точные геодезические координаты расчету HIMARS, чьи снаряды наводятся по GPS. Видно мощные взрывы и детонации, сопровождающиеся разлетом ракет.
📍Харьковская область— War online (@war__online) September 22, 2022
Минус "Град" и склад с БК орков
Работает HIMARS pic.twitter.com/wZtD2ZZu28