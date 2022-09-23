В российском Липецке партию мобилизованных погнали на войну под плач родственников 32 23.09.2022, 10:28

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Российские призывники идут как овцы на заклание.

В российском Липецке собрали и отправили на войну против Украины первую партию мобилизованных призывников. Проводы прошли под плач матерей и обещания призывников вернуться.

Видео этого процесса появилось в сети Интернет, сообщает obozrevatel.com. На нем видно, что идея с войной никому не нравится, но мобилизованные призывники безропотно пакуются в автобус, как овцы на заклание.

«Липецкая область. Родители прощаются с мобилизованными. Плачут, но молчат», – говорится в комментарии к видео.

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