«От общего веса отняли 3%» 4 23.09.2022, 10:32

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Белорус рассказал, как сдавал машину на металлолом.

Житель Гродно сдал свою машину в металлом и рассказал о всех нюансах.

Во владении Сергея была эта Kia Pride с мотором 1,3B.

– Почему решил сдать свою машину в утилизацию и на металлом? – интересуемся у Сергея.

– Автомобиль старый, 1995 года выпуска, сильно сгнил и еще подпадал под уплату дорожного налога. А это не та машина, которую хотелось бы восстанавливать. Поэтому весной 2022 я отправился в ГАИ и снял ее с учета.

Как снять автомобиль с учета в ГАИ на утилизацию

Все прошло очень быстро. Владелец сдал номера и свидетельство о регистрации автомобиля в ГАИ, написал заявление на утилизацию и ему сразу же дали справку о том, что машина снята с учета. Все произошло в один день в считанное время. Сам автомобиль предъявлять в ГАИ было не нужно.

– Машина еще долгое время стояла вблизи моего гаража, руки до ее разбора не доходили. Зато, когда уже решил с ней расставаться, то разобрал ее за два вечера. Справился бы даже быстрее, если бы не дождь. Главное иметь шуруповерт и гайковерт со всем набором головок, – говорит Сергей.

Напомним, что машину на металлом принимают без стекол, пластиков, резинок и любых тканевых обшивок. Нужно снимать все, кроме металла, технические жидкости сливать.

– Все что снял, выкинул?

– Я собрал с нее трехлитровую банку болтов и гаек, в хозяйстве пригодятся. Также оставил себе печку, стартер и генератор, последний подходит к Матизу. Оставил электрические стеклоподъемники, проводку и фишки «папа-мама», которых в КИА было очень много. Задние стекла «раскрывашки» тоже оставил. Бензонасос, форсунки и топливную рампу тоже не выбрасывал. Это такие вещи, которые могут кому-то понадобиться, их жалко выбрасывать.

После двух вечером разбора у автомобиля остался двигатель, коробка передач, рулевое управление, колеса и стекла.

– Сдавать машину нужно без стекол и колес, но иначе я бы ее не притянул на «Гродновторчермет». Поэтому я выдавил стекла, закрепил их на скотч и в таком виде мы потянули машину на буксире, – говорит наш собеседник.

Тянули «Пассатом» и по приезду двумя автомобилями заехали на весы. Затем оттянули KIA поближе к манипулятору и пресс-ножницам. Здесь с машины сняли колеса со стеклами и положили их в салон «Пассата».

– Это сделали для того, чтобы снова вернуться на весы и повторно взвесить Фольксваген Пассат со снятыми с КИА элементами. От значения предыдущего взвешивания отняли эти значения и получили вес металла, – рассказывает Сергей.

– Сколько весил кузов Kia Pride?

– Там был не чисто кузов, я еще сдавал всякую мелочевку. Общий вес с другим металлом составил 900 килограмм. Я думаю что сама КИА весила около 500 килограмм. Но в ней же был еще двигатель 1,3B и коробка переключения передач.

– По какой цене сейчас принимают металлолом?

– Мне посчитали по цене 0,61 рубль за 1 килограмм. Итого мне выдали на руки около 530 рублей. Кстати, от общего веса на «Гродновторчермете» отнимали 3%. Это так называемая сорность. Итого мне оплатили за 837 килограмм металла.

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