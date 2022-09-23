«От общего веса отняли 3%»4
- 23.09.2022, 10:32
- 4,578
Белорус рассказал, как сдавал машину на металлолом.
Житель Гродно сдал свою машину в металлом и рассказал о всех нюансах.
Во владении Сергея была эта Kia Pride с мотором 1,3B.
– Почему решил сдать свою машину в утилизацию и на металлом? – интересуемся у Сергея.
– Автомобиль старый, 1995 года выпуска, сильно сгнил и еще подпадал под уплату дорожного налога. А это не та машина, которую хотелось бы восстанавливать. Поэтому весной 2022 я отправился в ГАИ и снял ее с учета.
Как снять автомобиль с учета в ГАИ на утилизацию
Все прошло очень быстро. Владелец сдал номера и свидетельство о регистрации автомобиля в ГАИ, написал заявление на утилизацию и ему сразу же дали справку о том, что машина снята с учета. Все произошло в один день в считанное время. Сам автомобиль предъявлять в ГАИ было не нужно.
– Машина еще долгое время стояла вблизи моего гаража, руки до ее разбора не доходили. Зато, когда уже решил с ней расставаться, то разобрал ее за два вечера. Справился бы даже быстрее, если бы не дождь. Главное иметь шуруповерт и гайковерт со всем набором головок, – говорит Сергей.
Напомним, что машину на металлом принимают без стекол, пластиков, резинок и любых тканевых обшивок. Нужно снимать все, кроме металла, технические жидкости сливать.
– Все что снял, выкинул?
– Я собрал с нее трехлитровую банку болтов и гаек, в хозяйстве пригодятся. Также оставил себе печку, стартер и генератор, последний подходит к Матизу. Оставил электрические стеклоподъемники, проводку и фишки «папа-мама», которых в КИА было очень много. Задние стекла «раскрывашки» тоже оставил. Бензонасос, форсунки и топливную рампу тоже не выбрасывал. Это такие вещи, которые могут кому-то понадобиться, их жалко выбрасывать.
После двух вечером разбора у автомобиля остался двигатель, коробка передач, рулевое управление, колеса и стекла.
– Сдавать машину нужно без стекол и колес, но иначе я бы ее не притянул на «Гродновторчермет». Поэтому я выдавил стекла, закрепил их на скотч и в таком виде мы потянули машину на буксире, – говорит наш собеседник.
Тянули «Пассатом» и по приезду двумя автомобилями заехали на весы. Затем оттянули KIA поближе к манипулятору и пресс-ножницам. Здесь с машины сняли колеса со стеклами и положили их в салон «Пассата».
– Это сделали для того, чтобы снова вернуться на весы и повторно взвесить Фольксваген Пассат со снятыми с КИА элементами. От значения предыдущего взвешивания отняли эти значения и получили вес металла, – рассказывает Сергей.
– Сколько весил кузов Kia Pride?
– Там был не чисто кузов, я еще сдавал всякую мелочевку. Общий вес с другим металлом составил 900 килограмм. Я думаю что сама КИА весила около 500 килограмм. Но в ней же был еще двигатель 1,3B и коробка переключения передач.
– По какой цене сейчас принимают металлолом?
– Мне посчитали по цене 0,61 рубль за 1 килограмм. Итого мне выдали на руки около 530 рублей. Кстати, от общего веса на «Гродновторчермете» отнимали 3%. Это так называемая сорность. Итого мне оплатили за 837 килограмм металла.