Морские археологи обнаружили торговый корабль возрастом 1300 лет 23.09.2022, 10:38

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Фото: Reuters

Найденное в нем опровергает некоторые факты из учебников истории.

Шторм размыл морские пески, после чего дайверы заметили торчащий из дна кусок древесины и уведомили о находке местные власти. В найденных 200 амфорах на палубе были оливки, финики и инжир.

На этой неделе у берегов Израиля нашли затонувший корабль, на борту которого, среди прочего, обнаружили прекрасно сохранившиеся древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности. Об этом сообщает The Mirror.

По мнению ученых, корабль был загружен товарами со всего Средиземноморья. Это служит подтверждением того, что торговцы из западных стран везли товары в израильские порты и после исламского завоевания в VII веке.

Торговое судно с пихтой и грецкими орехами, затонуло на мелководье, там, где сейчас муниципалитет Мааган-Михаэль.

Шторм мог размыть морские пески, после чего два непрофессиональных дайвера заметили торчащий из дна кусок древесины и уведомили о находке местные власти.

После продолжительных раскопок команда археологов с помощью подводного пылесоса откопала большую часть сохранившегося деревянного остова длиной 20 и шириной 5 метров.

В найденных примерно 200 амфорах был рыбный соус, оливки, финики и инжир. Среди прочего, исследователи нашли инструменты для плавания, личные вещи матросов, останки животных, жуков и крысиную шесть.

Дебора Цвикель, морской археолог из Университета Хайфы, руководившая раскопками, пояснила, что кораблекрушение, которое произошло в 7 или 8 веке н.э., доказывает, что торговля с другими средиземноморскими странами не остановилась, несмотря на религиозное разделение. В тот период истории Византийская империя теряла власть над территорией восточного Средиземноморья, а исламское правление расширялось.

Руководитель раскопок считает, что, несмотря на то, что учебники истории говорят, что торговля практически остановилась, что как таковой международной торговли в Средиземном море не было, судя по всему, это не совсем так.

«Мы нашли крупное кораблекрушение, корабль, примерно 25 метров в длину, был загружен грузом со всего Средиземноморья», — пояснила исследователь.

Обнаруженные на палубе корабля артефакты свидетельствуют о том, что судно швартовалось на Кипре, в Египте и, возможно, в Турции, и у побережья Северной Африки.

Эти раскопки финансирует Израильский научный фонд, Honor Frost Foundation и Институт морской археологии Техасского университета A&M.

Побережье Израиля буквально усеяно затонувшими кораблями, и их проще исследовать, чем где-либо еще, потому что здесь мелкое море, а песчаное дно сохранило артефакты.

Напомним, что археологи обнаружили новые артефакты на знаменитом корабле короля Ханса «Грибшунден». Среди найденных предметов — артиллерийские и ручные орудия.

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