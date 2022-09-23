Украинская армия захватила важные плацдармы на восточном берегу Оскола 23.09.2022, 10:34

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Наступательная операция прошла за три дня.

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на востоке страны. Ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские войска пытаются удержать захваченные ранее территории.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонительную линию после вывода своих войск ранее в этом месяце.

Южнее, в Донецкой области, продолжаются боевые действия, поскольку украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который Россия захватила в мае.

«Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей», - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны, в то время как российские войска установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово. Пока неясно, есть ли у оккупантов возможности для обороны.

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