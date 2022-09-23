«Путин, покажи пример, из укрытия любой может «пургу» нести» 2 23.09.2022, 10:50

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Что писали россияне под обращением главы Кремля.

Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии под обращением российского диктатора на YouTube оставляют россияне.

«Детей чиновников и депутатов на фронт нужно отправить в первую очередь, ведь их воспитали настоящие патриоты нашей родины!».

«В России больше 3,2 миллионов чиновников. Они среди нас самые большие патриоты и любители отечества. Их чувства очень легко оскорбляются, настолько они близко к сердцу принимают любовь к отечеству. Дайте им показать народу пример. Если у кого-то губернаторство, а он не может ехать на фронт, как в Хабаровске, то разрешите поехать их детям. Их дети наверняка не меньшие патриоты, и, как элита страны, спят и видят, как они поедут на фронт и покажут пример неразумным согражданам».

«Все так и должно быть. Пока мобилизации не было, то многие были согласны с этой «операцией», а как только объявили мобилизацию, то и желание воевать у всех пропало и вспомнили о паразитах чиновниках и депутатах. А до этого вы их не замечали?»

«В отставку все правительство и депутатов! Страной правят не патриоты страны, а люди, которые уничтожают нашу страну и наш народ, а теперь делят территории и уничтожают молодежь. Сколько горя, слез и обид от вашего правления? Втягивают народ в свои интриги».

«В войне с Наполеоном на войну в первую очередь шли князья и графы, это было им за честь. Вот это была элита! Пусть сегодняшние мажоры докажут, что они элита».

«Преступники захватили власть в государстве и сделали само государство орудием своих преступлений. Надеюсь, люди это поймут просто проанализировав риторику наших властей».

«Шойгу:

потери украинской армии — около 100 тысяч человек,

потери российской армии — 5 937 человек,

поэтому России требуется мобилизовать 300 тысяч человек.

Точно по Геббельсу: чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят. И ведь верят же, верят не отдельные особи, а многомиллионная нация. Сюр за гранью понимания».

«Пока есть возможность — нужно выходить на улицы. Тем, кто бунтует, оружие не дают и не мобилизуют. Но это должны быть не сотни, а тысячи человек».

«Народ России заставляют воевать, не за родину, так как ей никто не угрожает, а за зад чиновников, которые затеяли войну!»

«Мобилизацию назвали частичной, потому что заберут на войну только людей из рядовых семей, а власть имущих и их сынков воевать не отправят. В этом и заключается частичность».

«Пусть господин президент как главнокомандующий поведет нас в бой, только не из бункера. Своим примером, господин президент! Из укрытия любой может «пургу нести».

«Я не верю ему! Пенсионеров всей России уже обманул. Также когда-то красиво говорил что, пенсионеров повышение возраста не коснется, что он этого не допустит. И в других направлениях было много обмана».

«Все на защиту Родины! Простите, а от кого защищаться? Кто нападает или угрожает России? Если уж так нужно укрепить армию, почему бы не привлечь «Росгвардию»? Вместо защиты правительства пусть защищают Родину! Или правительству тоже угрожают?»

«Только мы сами можем избавить нашу страну от нашего бункерного царя. Никто не поможет нам в этом. Нужно сплотиться и устранить выжившего из ума старика от власти».

«Если бы вышел народ против спецоперации в феврале, не было бы мобилизации в сентябре. Если выйдет народ против мобилизации в сентябре, не будет сын без папы в феврале».

«Чего мы, люди России, боимся больше: потерять наших сыновей, мужей и отцов или мы больше боимся прогневить царя-батюшку?»

«В начале они украли право выбирать, потом украли зарплаты и пенсии, теперь пришли за жизнями наших близких. В крепостное рабство загоняли тоже постепенно».

«Когда все началось, говорили, что у нас есть военная сила. Как можно было ввязаться в войну, не имея на это силы? Как? А нельзя объявить перемирие, чтобы не было всей этой войны? Зачем? Зачем подвергать своих людей такой опасности? Вы думаете, армия России не справилась, а справятся обычные люди? Вы отправляете их на верную смерть. Как будто делают все по сценарию. Наши мужчины должны защищать своих любимых, свою семью, а не умирать ради кого-то другого».

«Я правильно понимаю, что кадровая армия, полностью оснащенная техникой, усиленная корпусами «ЛДНР», кадыровцами и вагнеровцами не смогла захватить Украину, а с мобилизованными гражданскими сможет?»

«Трудно будет нынче настоящему российскому патриоту! Вот Песков, к примеру: жена — гражданка США, дочь — гражданка Франции, сын — гражданин Великобритании. А дочери Путина? Одна замужем за голландцем, соответственно — гражданка Нидерландов. Вторая постоянно ошивается в Мюнхене. И как прикажете воевать против такого коллективного Запада?»

«Я не понял, а где армия, Росгвардия? И опять бла-бла. Хочу напомнить всем, что этот человек снял почти все льготы с пенсионеров и ветеранов боевых действий. Так что на его слова не надейтесь. Являюсь таким ветераном (Чечня)».

«Министр обороны ни дня в армии не служил! Оленей пас, а теперь ему вместо оленей людей живых в подчинение дали! Ничего там не напутал, мегастратег всех времен и народов?»

«Помню, Пушкин писал, что царь Салтан первым на войну пошел, пока царица дома сидела. Жаль, что это в сказке только бывает. Начните, пожалуйста, с жителей города Москвы, не приезжих, а именно коренных. Мы тут в регионах посмотрим, что с вами будет».

«Зов сердца должен быть у нас, но почему нет зова у наших высокопоставленных, когда нищий народ взывает о помощи? Нет, не видят и не слышат, потребкорзину тоже только для нас составляют, бедняков. Вот пускай это все начальство и их дети идут воевать, они питались за счет нас, вот пускай за нас и воюют. Нас ни никто не спрашивал, нужна нам эта война».

«Самая большая угроза нашей Родины — это коррумпированная власть! От мудрости своей обезумели».

«Какая идея, какая мотивация, за что мы должны воевать? Объявите деприватизацию! Что изменится в нашей стране после «победы», что изменится у выживших? Налоги, ипотека, топливо, кредитная ставка…»

«Мой дядя воевал в Афганистане. И кому это сейчас нужно?», — пишут россияне под обращением Путина.

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