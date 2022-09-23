На Гомельщине радиация в продуктах в разы превышает норму 4 23.09.2022, 10:54

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иллюстрационное фото: tut.by

Больше всего радионуклидов выявлено в свежих и переработанных грибах.

Санитарный надзор Гомельской области отчитался об исследованиях продуктов на радионуклиды, проведенных в августе, пишет zerkalo.io. Чаще всего «зашкаливали» принесенные гражданами грибы и черника — например, в грибах из Добрушского района уровень цезия-137 превысил норму в 47 раз, в чернике из-под Ветки — в 8 раз, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В августе на Гомельщине провели 658 проб продовольствия и воды на содержание цезия-137 и стронция-90. В представленных госсектором образцах превышение радионуклидов не выявлено, а вот в принесенных гражданами продуктах оно обнаружилось в 51 случае (13,1%).

Больше всего (27 проб) — в свежих и переработанных грибах, чуть меньше (22 пробы) — в свежей чернике и консервированных продуктов из нее. Превышены показатели цезия-137 также в молоке и перечной мяте.

Опасный уровень радионуклидов в продуктах зарегистрировали в 10 районах: Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Кормянском, Лельчицком, Наровлянском, Рогачевском, Хойникском, Чечерском. В частности, в исследованных грибах из Добрушского района он оказался выше допустимого в 47 раз (17 490 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг), а в чернике из Ветковского района – в 8 раз (1596 Бк/кг при нормативе 185 Бк/кг).

В центре призвали проверять грибы на содержание радионуклидов перед употреблением в пищу и напомнили, что в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии можно сделать это бесплатно.

Объем пробы, необходимой для исследования, должен составлять не менее 0,5 л (для сухих грибов — не менее 100 г). О результатах проверки сообщат в тот же день.

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