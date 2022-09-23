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Четверо депутатов Госдумы РФ попросились на войну в Украине

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  • 23.09.2022, 11:04
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Четверо депутатов Госдумы РФ попросились на войну в Украине

Заявления будут рассмотрены в Минобороны.

Четверо депутатов Госдумы РФ попросились на войну в Украине.

Об этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает УНИАН.

По его словам, с просьбой отправить их «служить в составе ВС РФ» к нему обратились единороссы Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.

Заявления депутатов будут рассмотрены Минобороны РФ, сообщил Турчак.

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