В Финляндии арестовали активы российских миллиардеров Ротенбергов 1 23.09.2022, 11:09

1,740

Заблокированы также счета финского подразделения «Яндекса».

Из-за санкций ЕС Финляндия арестовала активы компании Яндекс и российских миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, входящих в близкий круг российского диктатора Владимира Путина.

Под арест попали акции связанной с Ротенбергами Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях и счета финского подразделения «Яндекса».

Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

В результате ареста ротенберговской Långvik Capital финские власти получили контроль над акциями расположенной в Хельсинки ледовой арены Helsinki Halli и компании Långvik, управляющей гостиничным комплексом. Значительной долей Helsinki Halli, кроме Ротенбергов, владеет также олигарх Геннадий Тимченко, его акции уже арестованы.

Также финны арестовали счета местного подразделения «Яндекса», один из основателей которого Аркадий Волож попал под санкции Европейского Союза. Компания управляет сервисом такси Yango и центром обработки данных в городе Мьянтяля.

Арест означает, что имущество нельзя продать без разрешения судебного пристава или передать в залог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».