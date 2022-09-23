Нелегалы форсировали озеро на границе Беларуси и Польши при помощи белорусских спецслужб 1 23.09.2022, 11:21

1,432

Всего за вчерашний день зафиксировано 63 попытки нарушения границы.

Мигранты форсировали озеро Шлам на границе Беларуси и Польши на надувных лодках. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши.

По версии польских пограничников, содействие группе из 14 мигрантов оказали белорусские службы.

Всего за четверг польская сторона зарегистрировала 63 попытки нарушения границы. Сообщается, что еще одна группа из 13 человек пыталась перебраться через забор, но отошла от него.

Литовские пограничники сообщают о 100 попытках нарушения границы. Их латвийские коллеги за четверг столкнулись с четырьмя попытками.

W dn.22.09 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾63 os. (m. in.ob.Konga), w tym 13 os. próbowało pokonać barierę-wycofali się na🇧🇾.#PSGPłaska 14 cudzoziemców przy wsparciu służb🇧🇾przedostali się na pontonach nielegalnie na str.🇵🇱przez graniczne jezioro Szlam. pic.twitter.com/oz3rAHzjIu — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 23, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».