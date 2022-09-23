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Нелегалы форсировали озеро на границе Беларуси и Польши при помощи белорусских спецслужб

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  • 23.09.2022, 11:21
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Нелегалы форсировали озеро на границе Беларуси и Польши при помощи белорусских спецслужб

Всего за вчерашний день зафиксировано 63 попытки нарушения границы.

Мигранты форсировали озеро Шлам на границе Беларуси и Польши на надувных лодках. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши.

По версии польских пограничников, содействие группе из 14 мигрантов оказали белорусские службы.

Всего за четверг польская сторона зарегистрировала 63 попытки нарушения границы. Сообщается, что еще одна группа из 13 человек пыталась перебраться через забор, но отошла от него.

Литовские пограничники сообщают о 100 попытках нарушения границы. Их латвийские коллеги за четверг столкнулись с четырьмя попытками.

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