Новые санкции ЕС против России могут затронуть IT-сферу Беларуси 23.09.2022, 11:27

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Ограничения будут включать также меры по ограничению цен на российскую нефть и расширение персональных санкций.

Новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть IT-сферу. При этом Польша и страны Балтии предлагают расширить ограничительные меры и на Беларусь. Об этом говорится в материале Financial Times.

Министры иностранных дел стран ЕС на экстренной встрече в Нью-Йорке, созванной после объявления частичной мобилизации в России и референдумах на оккупированных территориях Украины, договорились о подготовке нового пакета санкций. Еврокомиссия может представить официальные предложения по его содержанию на следующей неделе, а формальное решение о введении в действие пакета может быть принято в середине октября. Первоначально сообщалось, что он будет включать меры по ограничению цен на российскую нефть, а также расширение персональных санкций.

По информации источников Financial Times, кроме механизма по ограничению цен на российскую нефть, в пакет могут войти меры, направленные на российскую сферу информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Что это за меры, издание не сообщает. Кроме того, Польша и страны Балтии также предлагают отключить еще несколько банков от SWIFT, запретить импорт алмазов. Также они выступают за то, чтобы санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в IT-сфере, были введены и против Беларуси.

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