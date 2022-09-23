«В военкомат забрали 15-летних пацанов!» 23.09.2022, 11:34

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Жена рассказала боевику «ЛНР» о потерях оккупантов и мобилизации подростков.

Во время «мобилизации» в так называемой «ЛНР» в военкомат забирают всех подряд, не разбираясь. Оккупанты пытались загрести в свои ряды даже 15-летних ребят, пока не пришли их родители, которые подтвердили, что они несовершеннолетние.

О том, как в псевдореспублике происходит «мобилизация», рассказала жена боевика «ЛНР» в разговоре с ним. Соответствующий телефонный разговор перехватили и обнародовали украинские разведчики, информирует ГУР Минобороны.

«Здесь забирают всех пацанов. Всех! Даже 15-летних вчера забирали в «военкомат», пока родители не подтверждали их личности, что им – 15 лет», – рассказала жена боевика.

Также она рассказала, что оккупанты понесли огромные потери под Изюмом. Об этом она узнала от другого оккупанта, с которым случайно стояла в одной очереди. Из его 204-го полка выжили лишь 18 человек. При этом теперь захватчик не хочет воевать за так называемую «ДНР», потому что, мол, когда-то эта псевдореспублика отказала им в помощи.

«Он говорит, что их хотят отправить в «ДНР», а они туда идти не хотят. Говорит, что они в «ДНР» просили подмоги, а они сказали, что помогать нам не будут. Говорит: «Как мы, 18 человек, которые выжили и были в окружении, где просили подмогу, должны им помогать?» – рассказала она.

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