Ученые: Младенцы чувствуют вкусы и запахи еще до рождения 23.09.2022, 11:38

Теперь исследователи хотят узнать, как их эксперимент повлияли на вкусовые предпочтения детей.

Ученые из Даремского университета (Великобритания) исследовали реакцию еще нерожденных младенцев на вкус различных продуктов, которые ели их матери. Для этого они провели ультразвуковое 4D-сканирование 100 беременных женщин. Эта технология позволяет получить трехмерное изображение плода в реальном времени и рассмотреть его двигательную активность и изменение мимики, пишет Naked science.

По мнению авторов исследования, диета беременных женщин может влиять на вкусовые предпочтения их детей после рождения и потенциально иметь значение для формирования здоровых пищевых привычек.

Люди ощущают вкус через его сочетание с запахом. Считается, что у плода это может произойти при вдыхании и проглатывании амниотической жидкости. Ряд исследований показал, что дети могут чувствовать вкус и запах в утробе матери, однако все они были основаны на послеродовых экспериментах. Новое исследование позволило наблюдать за этими реакциями еще до рождения ребенка.

В эксперименте приняли участие беременные женщины в возрасте от 18 до 40 лет на 32-й и 36-й неделе беременности. Ученые наблюдали, как менялась мимика плода через 20 минут после того, как их матери проглатывали капсулу, содержащую около 400 миллиграммов ароматизатора капусты или моркови.

Мимические реакции, наблюдаемые в обеих группах вкуса, по сравнению с младенцами контрольной группы, которые не подвергались воздействию ароматизаторов, показали, что воздействия даже небольшого количества вещества было достаточно, чтобы вызвать реакцию.

Кроме того, мимика младенцев различалась в зависимости от вкуса. Те, кто подвергся воздействию морковного ароматизатора, чаще демонстрировали «смеющееся лицо», а те, чьи матери проглотили капусту, — «плачущее лицо».

Исследование крайне важно для понимания самых ранних свидетельств способности плода ощущать и различать вкусы и запахи продуктов, потребляемых их матерями. Это также имеет значение для нашего представления о развитии вкусовых и обонятельных рецепторов человека и связанных с ними восприятии и памяти.

Теперь ученые продолжают исследовать тех же детей, но уже после рождения, чтобы оценить, как ароматизаторы, с которыми они столкнулись в утробе матери, повлияли на их вкусовые предпочтения.

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