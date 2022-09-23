ГАИ предлагает запретить использование самокатов в центре Минска на выходных 23.09.2022, 11:49

А в других частях — ограничить скорость.

В целях безопасности в отдельных частях столицы планируется ввести зоны ограничения скорости движения на шеринговых средствах персональной мобильности (СМП — самокатов и электросамокатов). Об этом 22 сентября говорилось на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает агентство «Минск-Новости».

Поскольку в Минске есть немало мест, где отмечается большое количество пешеходов, велосипедистов и пользователей СПМ, а ширина тротуаров недостаточная, ГАИ предлагает в целях повышения безопасности дорожного движения определить три зоны с ограничением скоростных режимов для последних: 1-я зона — не более 20 км/ч, «тихая зона» — не более 15 км/ч, зона запрета движения (территория Верхнего города в границах ул. Интернациональной, Ленина, М. Богдановича, Я. Купалы — с 20.00 пятницы до 8.00 понедельника, за исключением центральной велодорожки).

В ГАИ также озвучили статистику — за 8 месяцев этого года пользователи самокатов и электросамокатов в Минске стали участниками 14 ДТП с пострадавшими.

Напомним, с 27 октября 2022 года вступают в законную силу изменения в Правила дорожного движения, согласно которым уточняется порядок движения велосипедистов и пользователей СПМ. При использовании СПМ необходимо двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий для других пешеходов. При использовании СПМ запрещается двигаться со скоростью более 25 км/ч, не держаться за руль (при его наличии), перевозить других лиц вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией СПМ. Нельзя использовать СПМ лицам в возрасте до 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон).

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