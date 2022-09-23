Путину намекнули, что его «звезда» заходит 5 23.09.2022, 12:06

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Среди унижений на саммите ШОС самым обидным было презрение со стороны «китайских партнеров».

Во время обращения к россиянам 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности использовать ядерное оружие в войне против Украины. Эта угроза является чистейшей воды блефом, а также реакцией на катастрофическую для России ситуацию в Украине.

Повышать ставки путем объявления частичной мобилизации и потрясания «ядерной дубинкой» Путина заставили унижения со стороны лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, которые намекнули: «звезда» кремлевского диктатора уже заходит. Об этом заявил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Наталье Влащенко.

Левин убежден: заявляя о готовности примерить ядерное вооружение, Путин откровенно блефовал.

«Несомненно, это блеф. Более того, когда он сказал про ядерный удар, он заявил: мы не блефуем. Если ты не блефуешь, зачем ты говоришь, что ты не блефуешь? Нелепость такая. А до этого ты блефовал, получается?» – подчеркнул аналитик.

К повышению «ставок», по мнению Левина, Путина сподвигли унижения, пережитые на саммите ШОС, в частности, плохо скрываемое презрение со стороны «китайских партнеров».

«Есть версия такая, что когда он встречался с китайскими своими партнерами в ШОС, ему намекнули «Твоя звезда заходит, и если ты сейчас не сделаешь ничего, мы тебя из этого «клуба» выкинем. Зачем «Шанхаю» Россия, экономика которой в мировом масштабе 1 или 1,5%, если она из себя ничего не представляет и не может справиться с «какой-то Украиной»? В глазах Китая, например, который по всей Африке и везде раскрывает свои «сети» Центра Конфуция, «мягкое давление» везде, культурная гегемония, амбиции, космос, Марс, свои космическая станция», – заявил Левин.

Сотрудничество со слабой Россией, считает эксперт, для Китая обременительно.

«Китай думает космическое пространство уже в одиночку покорять. А тут какой-то партнер не может расправится в границах своей бывшей империи с какими-то «своими» землями и территориями, ничего сделать не может. Поэтому мы видим совпадение. В ШОС, где Путин был нерукопожатный и все над ним смеялись, знаки неуважения показывали. А потом мы видим вот этот толчок», – отметил Левин.

И разговоры о «ядерном ударе», и объявление мобилизации являются свидетельством катастрофического провала РФ в Украине - и вряд ли эти панические попытки «спасти ситуацию» приведут к результатам, на которые рассчитывает Кремль.

«Они понимают, что приперты к стенке, что у них максимально плохо все происходит в Украине и уже не остается никаких «козырей», кроме как мобилизация. Теперь посмотрим, как они ее реализуют. У меня есть большие сомнения, что у них получится все», – подчеркнул военный эксперт.

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