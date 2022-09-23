Деморализованные русские солдаты продали ВСУ бронеавтомобиль «Тигр»3
- 23.09.2022, 12:14
- 9,334
Технику показал глава Николаевской области Виталий Ким.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль «Тигр», который продали военные РФ.
Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Ким отметил, что автомобиль находится не в самом лучшем состоянии — оккупанты его чинили даже с помощью крышки от кастрюли.
«Это ничего. Мы его приведем в порядок. И отправим в бой. Деньги платим», — рассказал Ким.
Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале «Николаевский Ванек».
Отмечается, что за российский бронеавтомобиль Ким заплатил пять тысяч долларов.
Также оккупантам предлагают продать:
танк за 50 тысяч долларов
БМП, БМД и т. д. — 25 тысяч долларов
РСЗО — 15 тысяч долларов
САУ и т. д. — 10 тысяч долларов
бронированные машины — 5 тысяч долларов.