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Деморализованные русские солдаты продали ВСУ бронеавтомобиль «Тигр»

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  • 23.09.2022, 12:14
  • 9,334
Деморализованные русские солдаты продали ВСУ бронеавтомобиль «Тигр»

Технику показал глава Николаевской области Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль «Тигр», который продали военные РФ.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ким отметил, что автомобиль находится не в самом лучшем состоянии — оккупанты его чинили даже с помощью крышки от кастрюли.

«Это ничего. Мы его приведем в порядок. И отправим в бой. Деньги платим», — рассказал Ким.

Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале «Николаевский Ванек».

Отмечается, что за российский бронеавтомобиль Ким заплатил пять тысяч долларов.

Также оккупантам предлагают продать:

танк за 50 тысяч долларов

БМП, БМД и т. д. — 25 тысяч долларов

РСЗО — 15 тысяч долларов

САУ и т. д. — 10 тысяч долларов

бронированные машины — 5 тысяч долларов.

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