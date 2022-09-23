Деморализованные русские солдаты продали ВСУ бронеавтомобиль «Тигр» 3 23.09.2022, 12:14

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Технику показал глава Николаевской области Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль «Тигр», который продали военные РФ.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ким отметил, что автомобиль находится не в самом лучшем состоянии — оккупанты его чинили даже с помощью крышки от кастрюли.

«Это ничего. Мы его приведем в порядок. И отправим в бой. Деньги платим», — рассказал Ким.

Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале «Николаевский Ванек».

Отмечается, что за российский бронеавтомобиль Ким заплатил пять тысяч долларов.

Также оккупантам предлагают продать:

танк за 50 тысяч долларов

БМП, БМД и т. д. — 25 тысяч долларов

РСЗО — 15 тысяч долларов

САУ и т. д. — 10 тысяч долларов

бронированные машины — 5 тысяч долларов.

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