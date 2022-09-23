Почему утром нельзя пить горячий чай? 8 23.09.2022, 12:20

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Рассказывают врачи.

Заваривая чайные листья кипятком, вы рискуете повредить как гортань, так и пищевод: на слизистой оболочке желудка могут образоваться рубцы, которые впоследствии будут доставлять дискомфорт и ухудшать общее самочувствие. Кроме того, результаты последних исследований, проведенных в 2019 году и опубликованных в журнале International Journal of Cancer, показали связь между злоупотреблением горячих напитков и онкологическими заболеваниями, пишет techinsider.

Если не давать чаю, кофе и любым другим напиткам остыть, можно увеличить риск возникновения рака пищевода, считает ведущий автор исследования, доктор Фархада Ислами.

Теория была подтверждена опытным путем. Исследователи в течение 10 лет следили за здоровьем взрослых людей в возрасте от 40 до 75 лет. Анализ проведенных наблюдений выявил онкологические новообразования у 317 из 50 000 человек. Все они выпивали около трех чашек чая в день. При этом температура напитка составляла 60 градусов и выше.

Гастроэнтерологи советуют не заваривать как зеленый, так и черный чай кипятком. Безопаснее наполнить чашку теплой водой или подождать пять минут, пока жидкость остынет. Температура напитка должна быть чуть выше температуры тела, в идеале - не более 40 градусов. Тогда чай взбодрит и согреет организм утром, но не повредит внутренние органы.

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