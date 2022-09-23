Лукашенко «темнит» насчет мобилизации в Беларуси 42 23.09.2022, 12:30

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Диктатор за короткое время сделал два разных заявления.

Белорусский диктатор Лукашенко ответил, планирует ли объявлять мобилизацию в стране. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… А если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации», — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно «реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма».

Но совсем недавно диктатор утверждал, что видит «угрозу со стороны Украины», из-за чего поручил начать подготовку к обороне по нормам военного времени.

«Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать», — говорил Лукашенко.

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