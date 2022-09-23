Возле детского санатория в Слуцком районе стреляли 1 23.09.2022, 12:40

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Идет проверка.

О случае, произошедшем в четверг, рассказала слуцкому «Курьеру» женщина, которая отдыхала с ребенком в санатории «Солнышко». По ее словам, недалеко от жилого корпуса мужчина из ружья убил собаку.

«Сегодня, когда собирались на завтрак, услышали выстрелы: сначала один, потом второй, возле корпуса «Мать и дитя», — рассказала женщина. — Постояльцы, окна которых выходят на ту сторону, потом рассказали, что случай видел мальчик и его бабушка. Первым выстрелом, видимо, мужчина ранил собаку, та завизжала. Потом он подошел к раненому животному и выстрелил в него второй раз. Собака мучилась и умерла не сразу. Затем оттащили собаку в сторону.

«Я вызвала милицию. Отдыхающие шокированы. Я понимаю, что бродячих животных быть на территории не должно, но почему не вызвали отлов, а стали стрелять? Стрельба возле детского учреждения — это нонсенс. Мало того, что убийство животного — само по себе жестокость, но и куда полетит шальная пуля, кто гарантирует? Корпус всего в 30—40 метрах», — добавила женщина.

Директор санатория «Солнышко» Виталий Кобель рассказал, что собака появилась на территории санатория около месяца назад. «Мы пытались ее поймать своими силами, но у нас не получилось. Тогда завхоз вызвал егеря, который сделал отстрел. Собака играла с детьми. Мы беспокоились, что она их покусает и может быть больна, поэтому приняли такие меры».

В милиции заявили, что проводится проверка.

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