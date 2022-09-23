На границе Беларуси с Польшей появился новый вид очереди
- 23.09.2022, 12:49
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В ней стоят и фуры, и легковые авто.
«Люди стоят в очереди, чтобы заехать в очередь», – сообщает читатель «АвтоГродно», который сегодня утром находился вблизи зоны ожидания у ПП «Берестовица».
Дело в том, что при заезде в зону ожидания происходит регистрация автомобиля. И если легковые автомобили регистрируются быстро, то, по словам читателей «АвтоГродно», для грузовиков эта процедура затягивается.
– Когда несколько фур заезжает в ЗО, они долго оформляются и у въезда получается очередь. В ней же стоят и легковые автомобили, потому что заезд один, – рассказывает автор видео.
В очереди (на видео) можно насчитать 12 автомобилей. Но автор говорит, что в зону ожидания стоят с двух сторон.
Вчера, кстати, в очереди у въезда зону ожидания у ПП «Берестовица» тоже была очередь из машин:
Напомним, что с сегодняшнего дня заезд в зону ожидания у белорусских пунктов пропуска стал платным для всех. При этом платное бронирование очереди было отменено и теперь все автомобилисты стоят "в живой очереди".
Стоимость следующая:
– 1 базовая величина за грузовое транспортное средство и автобус (32 рубля на данный момент),
– 0,3 базовых величины за легковой автомобиль, мотоцикл и мопед (9,6 рубля на данный момент).