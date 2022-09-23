В Кабардино-Балкарии женщины набросились на приехавшего с мобилизацией офицера РФ 5 23.09.2022, 12:57

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Бунт вызвали слова военного о том, что его сын не подлежит призыву.

В РФ проходят стихийные акции протеста против объявленной кремлевской верхушкой мобилизации на войну с Украиной.

В Сети появились кадры, как в Кабардино-Балкарии женщины начали ругаться с представителем армии оккупантов, который агитировал участвовать в мобилизации.

«Если кто-то отказывается, будут приняты меры уголовной ответственности. Я это не обсуждаю», - сказал офицер РФ.

Он также пригрозил уклонистам уголовной ответственностью «до 10 лет».

При этом он признался, что его сын не подлежит призыву, чем вызвал возмущение присутствующих.

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