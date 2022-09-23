закрыть
23 сентября 2022, пятница, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кабардино-Балкарии женщины набросились на приехавшего с мобилизацией офицера РФ

5
  • 23.09.2022, 12:57
  • 7,486
В Кабардино-Балкарии женщины набросились на приехавшего с мобилизацией офицера РФ

Бунт вызвали слова военного о том, что его сын не подлежит призыву.

В РФ проходят стихийные акции протеста против объявленной кремлевской верхушкой мобилизации на войну с Украиной.

В Сети появились кадры, как в Кабардино-Балкарии женщины начали ругаться с представителем армии оккупантов, который агитировал участвовать в мобилизации.

«Если кто-то отказывается, будут приняты меры уголовной ответственности. Я это не обсуждаю», - сказал офицер РФ.

Он также пригрозил уклонистам уголовной ответственностью «до 10 лет».

При этом он признался, что его сын не подлежит призыву, чем вызвал возмущение присутствующих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников