В Кабардино-Балкарии женщины набросились на приехавшего с мобилизацией офицера РФ

В Кабардино-Балкарии женщины набросились на приехавшего с мобилизацией офицера РФ5
- 23.09.2022, 12:57
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Бунт вызвали слова военного о том, что его сын не подлежит призыву.
В РФ проходят стихийные акции протеста против объявленной кремлевской верхушкой мобилизации на войну с Украиной.
В Сети появились кадры, как в Кабардино-Балкарии женщины начали ругаться с представителем армии оккупантов, который агитировал участвовать в мобилизации.
«Если кто-то отказывается, будут приняты меры уголовной ответственности. Я это не обсуждаю», - сказал офицер РФ.
Он также пригрозил уклонистам уголовной ответственностью «до 10 лет».
При этом он признался, что его сын не подлежит призыву, чем вызвал возмущение присутствующих.