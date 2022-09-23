Под Богородичным украинские бойцы захватили очень редкий танк, который Россия выставляла на «танковый биатлон» 3 23.09.2022, 13:14

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Еще два были уничтожены.

Украинские бойцы уничтожили 2 редких российских танка Т-72Б3, один такой танк захватили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Ukraine Weapons Tracker.

«Российская армия потеряла три очень редких танка Т-72Б3, которые в 2014 году были разработаны специально для танкового биатлона. Во время атаки под Богородичным два из них были уничтожены, еще один был захвачен украинской армией», - говорится в сообщении.

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