Российский миллиардер Пугачев: Путин напивался и показывал на жене приемы дзюдо 19 23.09.2022, 13:43

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фото: epa

Людмила называла главу Кремля садистом.

Российский миллиардер, бывший друг Путина Сергей Пугачев в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что глава Кремля бил жену:

— Мы как-то сидели на кухне, выпивали. Что-то было такое, что мы должны были открыть бутылочку вина и выпить. И мы выпили, действительно, по паре фужеров. Я говорю: «Ну давай еще выпьем». А Людмила мне говорит: «Я тебя прошу, не надо, не наливай». Он говорит: «Ладно, все нормально. Я буду пить. Давай выпьем. И ты с нами». Его понесло немножко. И, значит, выпили, потом Людмила в слезы, ушла... Пьем Pétrus. Понимаете?

В общем, расходимся. Людмила рыдает. Я говорю: «А что случилось? Что ты так переживаешь?» Она говорит: «Нельзя ему пить. Ты понимаешь, какой он садист?" Я говорю: «В смысле? Что значит?» – «Ну вот он сейчас выпьет – меня начнет щипать, давить, какие-то приемы дзюдо на мне показывать. Я потом неделю в синяках хожу». Понимаете, да?

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