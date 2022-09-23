«Троллинг» Вольфовича и бессилие Лукашенко 4 23.09.2022, 13:50

8,422

Александр Вольфович

Санкции против режима в Беларуси будут усиливаться.

На днях в России анансировали проведение 23 сентября «референдумов» на оккупированных территориях в Украине: их хотят присоединить к РФ. Также Владимир Путин подписал указ о «частичной» мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что в зону боевых действий планируется отправить 300 тысяч резервистов.

Генеральный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, будучи в Москве, опроверг слухи о мобилизации белорусов.

«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены», — сказал Вольфович.

О чем свидетельствует заявление госсекретаря Совбеза Беларуси?

На вопрос сайта udf ответил аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

«Слова Вольфовича выглядят как троллинг союзника. Получается России надо объявлять мобилизацию, т.к. они недостаточно мобилизованы, а Беларуси не нужно, т.к. у нас все схвачено. А если серьезно, то эти слова свидетельствуют о том, что белорусские власти не заинтересованы в участии в войне. Этого не хочет Лукашенко, но более важно то, что этого не хочет белорусское общество. К тому же сомнительно, принесет ли участие белорусской армии в боевых действиях какую-то военную пользу России. То есть не думаю, что после объявления мобилизации в России ситуация для белорусских властей сильно изменилась», – считает Можейко.

Похоже, все идет к затягиванию войны. Как это может сказаться на ситуации внутри Беларуси?

«Затягивание войны будет приводить к дальнейшему восприятию Беларуси как соагрессора. Очевидно, что Лукашенко не будет менять свою позицию, например, не будет публично осуждать Россию. Поэтому серьезные экономические санкции против Беларуси будут продолжаться. В экономическом смысле затягивание войны приведет к печальным последствиям для Беларуси», – полагает Можейко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».