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Войска РФ отступают в Херсонской области

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  • 23.09.2022, 14:10
  • 9,112
Войска РФ отступают в Херсонской области

ВСУ закрепляются на освобожденных позициях.

На юге Украины в Херсонской области продолжаются ожесточенные бои, украинские силы постепенно закрепляют за собой освобожденные территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Бои идут ожесточенные, на юге у нас достаточно горячо, несмотря на то, что погода немного стала прохладнее. Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все-таки уступает. Постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его напрягает, соответственно, обстрелы становятся то больше, то меньше в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили за ночь», — сказала она.

Гуменюк отметила, что за минувшие сутки ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения вражеской техники и вооружения. Масштабы и результаты этих ударов будут объявлены позже.

Также она заявила, что проведение оккупантами незаконных референдумов, а также объявление мобилизации в РФ являются имитацией Кремлем реальной деятельности.

«Мобилизация и референдум — это просто очередная манипуляция, которыми они изображают свою деятельность, более ничего», — подчеркнула Гуменюк.

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