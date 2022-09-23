Путин собирает Совбез РФ 13 23.09.2022, 14:18

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Заседание должно пройти в середине дня.

Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 23 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

«В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ», - сказал он.

В 13:45 по Минску пропагандисты ТАСС сообщили, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ организацию работы по «патриотическому и нравственному» воспитанию в школах и вузах.

Вполне возможно, что на заседании Совбеза РФ Путин будет обсуждать ход объявленной им мобилизации.

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