Путин собирает Совбез РФ

Путин собирает Совбез РФ13
- 23.09.2022, 14:18
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Заседание должно пройти в середине дня.
Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 23 сентября.
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.
«В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ», - сказал он.
В 13:45 по Минску пропагандисты ТАСС сообщили, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ организацию работы по «патриотическому и нравственному» воспитанию в школах и вузах.
Вполне возможно, что на заседании Совбеза РФ Путин будет обсуждать ход объявленной им мобилизации.