В Беларуси изменились правила эвакуации авто 23.09.2022, 14:26

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Стало известно, что теперь ждет водителей в экстренных случаях.

Принудительная эвакуация транспортных средств часто порождала конфликты, о которых мы не раз писали. В большинстве случаев вопросы возникали из-за оплаты услуг: кому, сколько, за что, почему не отдают машину? Однако с 22 сентября в этой сфере появились изменения, пишет abw.by.

Как было

Непосредственно порядок принудительной отбуксировки (эвакуации) регулировался инструкцией, утвержденной постановлением Совмина №986. Ее практическое исполнение порождало много странных вещей, но об этом позже. Пока уточним, что постановлением Совета Министров №555 от 30 августа нынешнего года в инструкцию внесли изменения, которые вступили в силу 22 сентября.

Читатели неоднократно обращались в редакцию Автобизнеса с негодованием: мол, машину эвакуировали и выставляют счет под 200-300 рублей, а иногда и больше, неужели такие суммы исчислялись верно? И на автостоянках, принадлежащих различным ООО, творилось не весть что: автомобили не отдавали, плату требовали, при этом откровенно нарушая закон. Напомним, что применительно к столице Беларуси тариф за эвакуацию с полной погрузкой машины – 80 руб., хранение машин – от 3,5 до 8 руб. за сутки.

Что изменилось

Начнем с новой трактовки понятия «принудительная отбуксировка (эвакуация)». Теперь эта процедура описывается так:

Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства – принудительное перемещение транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам внутренних дел либо иным определяемым местными исполнительными и распорядительными органами государственным организациям или организациям, в уставном фонде которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности государства, а также доставление транспортного средства путем непосредственного управления им сотрудником ГАИ.

Ранее же эвакуировать автомобили разрешалось и «иным организациям», без привязки к наличию в их уставном фонде государственной собственности. Поэтому и появлялись всякие ООО «Василек» и «Василек+» со своими тарифами и «понятиями». Теперь раз предприятие государственное или с долей государства более 50%, значит, действуют тарифы, государством установленные.

Что касается хранения машин, то в старом документе не определялось, какие организации могли это осуществлять. В новом добавлен п.9-1, который расставляет точки над «i»:

Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного) транспортного средства осуществляется на охраняемой стоянке, принадлежащей органу внутренних дел или государственной организации.

«Государственной» – это с долей 50% и более. Так что про различные ООО и ЧУП можно забыть.

Какие нужны документы

Раньше при получении транспортного средства со штрафстоянки необходимо было показать работнику стоянки свидетельство о регистрации транспортного средства и «права». Забрать машину мог собственник (владелец) или уполномоченное лицо (у которого есть документы на авто).

Теперь же, если на штрафстоянку эвакуирован не зарегистрированный в установленном порядке автомобиль, в том числе с истекшими «транзитами», нужно будет показать документ, который подтверждает законность приобретения машины. То есть либо договор купли-продажи, либо счет-справку. Расписки, копии паспортов собственников и договоры, не зарегистрированные в ГАИ, законность приобретения не подтверждают.

Кому платить

Постановление Совмина №986 в части оплаты услуг по эвакуации и хранению транспортных средств предписывало рассчитываться с органом внутренних дел «или иной организацией». В этом пункте «иных» тоже исключили, заменив на государственные организации.

Важный момент: при получении транспортного средства сотрудники стоянки не имеют права требовать плату за эвакуацию и хранение как условие возврата автомобиля. Автомобиль выдается по первому требованию (п.11 инструкции). Если на транспортное средство наложен арест, то его хранение осуществляется на бесплатной основе (ч.11 ст.8.7 ПИКоАП).

Как и прежде, если услуги по хранению и эвакуации не будут оплачены, сохраняется порядок взыскания таких расходов с собственника транспортного средства в судебном порядке организациями, которые такие услуги оказали.

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