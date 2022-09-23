ВСУ выбили войска РФ из Яцковки на восточном берегу реки Оскол 23.09.2022, 14:31

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Украинские военные также вернули контроль над позициями возле Бахмута.

Украинские военные в Донецкой области освободили село Яцковка. Также вернули контроль над позициями возле Бахмута.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

По словам Громова, украинские воины установили полный контроль над селом Яцковка, расположенного через реку Оскол от Харьковской области.

«В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка», - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить наших воинов.

Как отметил Громов, оккупанты планируют оцепить Бахмут, однако ВСУ держат оборону. В то же время нашим героям удалось восстановить ранее утраченные позиции ВСУ южнее Бахмута.

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