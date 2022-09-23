Лесная отрасль сдает назад 3 23.09.2022, 14:56

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Санкции действуют.

По отечественным методикам лесная отрасль раскрывается как «лесоводство и лесозаготовки». В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от завершения отчетного периода. По этой причине в сентябре самая свежая информация относится к статистике за 7 месяцев, пишет сайт banki24.by.

С июня в полную силу вступили санкции Евросоюза, которые европейцы приняли еще в начале марта. ЕС ввел ограничения по товарам, используемым для изготовления табачных изделий, минерального топлива, битума, газообразных углеводородных продуктов, хлористого калия, изделий из дерева, цемента, железа, стали, резиновых изделий.

Выручка флагманов лесной отрасли за январь—июль 2022 года составила 1,507 млрд BYN. По сравнению с прошлым годом выручка флагманов сократилась на 2,9% в номинале. В помесячных результатах снижение номинальной выручки к 2021 году наблюдается с апреля.

Прибыль от реализации продукции у флагманов упала ниже отметок 2021 года. За 7 месяцев прибыль флагманов достигла 275,0 млн BYN, что на 40% меньше, чем годом ранее. В помесячной динамике уменьшение номинальной прибыли к прошлому году фиксируется с апреля.

Средняя рентабельность продаж по лесоводству и лесозаготовкам за 7 месяцев составила 18,2%. Сравните: за такой же период 2021 года рентабельность была равна 29,5%. В 2022-м средняя рентабельность по лесной отрасли оказалась в 2,1 раза выше, чем по экономике, тогда как в 2021-м была в 3,7 раза больше.

В отрасли все еще отмечается хорошая структура рентабельности флагманов. По итогам 7 месяцев 34,8% флагманов превысили рентабельность 20%. При этом среди флагманов выявили всего 0,9% нерентабельных (убытки с продаж) и только 3,6% компаний имели рентабельность в пределах 0–5%.

В среднем по экономике в 2022 году развилось во многом обратное соотношение: 51,2% нерентабельных и низкорентабельных (0–5%) флагманских компаний и 9,4% высокорентабельных (20+%).

В 2022 году лесная отрасль показала падение реальных зарплат. Согласно Белстату за январь—июль 2022 года реальная зарплата в лесном секторе сократилась на 0,9% к уровню 2021-го (до 1554 BYN), за июль к июлю 2021-го — на 17,4% (до 1472 BYN).

Лесоводство и лесозаготовки по итогам 7 месяцев немного нарастили списочную численность работников (+0,01% к 2021 году). Сравните: в среднем по экономике списки флагманов сократились за 7 месяцев на 2,3%.

За 7 месяцев на флагманах отрасли получили работу 5,1 тыс. человек, а уволено было 5,5 тыс. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил 94,3% (против 85,4% в среднем по экономике).

Суммарные долги на 1 августа 2022 года составили 690,5 млн BYN (-2,5% к 1 января). За 7 месяцев флагманы отрасли выплатили по кредитам и займам 55,2 млн BYN, или 3,7% от выручки (среднее по экономике — 27,0%). Объем выплат кредиторам вырос к 2021 году на 23,6% (по экономике — на 11,0%).

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