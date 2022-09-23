Россияне бегут от мобилизации в Грузию даже на велосипедах 23.09.2022, 14:57

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Всплыли интересные детали.

Россияне массово бегут из России после объявления 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации населения для войны против Украины. На всех доступных для граждан РФ направлениях скопились многокилометровые «пробки», некоторые потенциальные «призывники» пересекают границу на велосипедах.

Россияне штурмуют границы Грузии и Финляндии, бегут также в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Сербию. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Тысячи граждан РФ, испугавшись объявленной Путиным частичной мобилизации, пытаются сбежать из России. Бегут, преимущественно, в страны, которые еще не ввели визовый режим с государством-агрессором, в частности, в Грузию.

Границу россияне пересекают всеми возможными способами: на поезде, самолете и даже велосипеде. К такому необычному способу покинуть «великую Россию» прибег, в частности, 30-летний россиянин, который, опасаясь, что его выезду воспрепятствуют российские правоохранительные органы, сел на двухколесный транспорт. Дело в том, что власти Грузии запрещают пешее пересечение российско-грузинской границы.

Итальянское издание также напоминает, что «частичная мобилизация» в РФ может в реальности оказаться не такой уж «частичной» - и что оппозиционные российские СМИ сообщили, что поставить под ружье в Кремле планируют не 300 тысяч резервистов, как заявлялось, а не менее миллиона граждан.

И страх быть убитым на войне в Украине толкает к бегству «тысячи, а может быть - и десятки тысяч россиян».

Грузию российские дезертиры выбирают по двум основным причинам. Во-первых, грузинско-российская граница имеет большую протяженность. Во-вторых, сама Грузия является одной из немногих стран мира, которая еще не ввела визовый режим с РФ. Россияне бегут туда несмотря на то, что Россия десятилетиями поддерживала сепаратистов в двух грузинских регионах - Южной Осетии и Абхазии, а в 2008 году развязала против Грузии войну.

«Теперь мобилизация сотен тысяч российских резервистов по приказу Путина может привести к новому элементу напряженности между двумя народами. На границе с Грузией выстроились многокилометровые очереди машин: беглецов, которые не хотят в конечном итоге вести агрессивную войну, в которую они явно не верят. Некоторые используют велосипеды, чтобы ускорить последнюю часть пути. Один из них рассказал Би -би-си , что ждал двенадцать часов, прежде чем пересечь границу», - отметили в La Repubblica

По данным издания, российские пограничники выезду граждан РФ из страны пока не препятствуют. Однако огромный наплыв беглецов и спешка, с которой они стремятся сбежать со своей родины, свидетельствует об опасении россиян, что очень скоро Кремль может закрыть границу, чтобы предотвратить массовое бегство потенциального «пушечного мяса».

Бегут россияне и в Финляндию, хотя для въезда в эту страну необходима виза. После указа о частичной мобилизации количество «туристов» из РФ, желающих въехать в Финляндию, существенно возросло. Также увеличилось количество россиян, въезжающих в Сербию, ОАЭ и Турцию.

Так, в Турции сообщили о резком увеличении продаж авиабилетов из Москвы в Стамбул в один конец. Небывалый ажиотаж взвинтил цены на билеты до тысячи евро за рейс.

А в Германии заявили о готовности предоставить убежище россиянам, которые бегут «от репрессий», несмотря на то, что в подавляющем большинстве российское общество поддерживало агрессию против Украины и вторжение российских войск на территорию соседнего государства.

В то же время, другие государства, граничащие с Россией, такие страны Балтии Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия, заявили , что не намерены разрешать въезд российским беженцам по какой-либо причине.

В британском министерстве обороны констатировали, что решение об объявлении мобилизации в РФ не нашло поддержки среди россиян.

«Мобилизация оказывается крайне непопулярна среди населения России. Решение Путина является признанием того, что Россия исчерпала свой запас добровольцев, желающих воевать на Украине. Но это большой риск для лидера Кремля», – процитировало итальянское издание сводку британского МО.

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