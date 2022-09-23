«Сложно представить, что россиянин сможет спрятаться в более-менее приличном месте в Могилеве, Бресте или Минске» 23.09.2022, 14:34

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Белорусский юмор на эту тему уже начался.

Бизнесмен Александр Кнырович рассказал про мобилизацию в РФ и последствия, в том числе для Беларуси.

– Те новые законы, которые были приняты Госдумой говорят о том, что уклонение от призыва является уголовным преступлением, – рассуждает в эфире «Еврорадио» Кнырович. – И поэтому сложно представить себе, что россиянин сможет спрятаться в более-менее приличном месте в Могилеве, Бресте или в Минске. Потому что, по российским законам, он будет уголовным преступником и первый же белорусский милиционер, который его обнаружит, должен будет его отослать назад,

И мы видим, что белорусский юмор на эту тему в стиле «сдам дачу под Кричевом в темном лесу» уже начался.

Бизнесмен констатирует:

– Да, сейчас все очень эмоционально, и мы видим очередь в 35 километров на границе с Финляндией и первые последствия этой мобилизации – обваленный сайт покупки авиабилетов. То есть, сайт обвалился от потока россиян, желающих повоевать. Очевидно, что поток, пытающихся избежать мобилизации в России, огромен.

Население при всех криках «можем повторить» – повторять не очень-то и хочет. А население ведь воспитанное, его не обмануть. И это все еще советская история про то, что публично одно, а в реальности совершенно другое.

Кнырович, говоря об экономических последствиях мобилизации, приводит оценку экспертов о том, что призыв 300 тысяч человек приведет к падению ВВП России на 0,5%.

– Почему это произойдет? Потому что, во-первых, их надо кормить, а это абсолютно не производственные затраты. А, если мы говорим про чистые зарплаты, то это миллиард долларов в месяц просто так.

То есть, представьте, что мы забираем этих людей с производства и заставляем их просто ходить строем, пока они готовятся.

И, если мы говорим про подготовку 300 тысяч человек, то это такая логистика, это такая сложная задача, что разговор идет не про месяц и не про два. И все это время люди должны получать по миллиарду долларов ежемесячно.

Бизнесмен отмечает: «Кстати говоря, журнал «Forbes» назвал цифру практически в два раза больше и оценил содержание этих 300 тысяч потенциальных солдат в один миллиард восемьсот тысяч долларов.

Это без пушек и танков, а просто содержание».

– То есть, во-первых, мы вынимаем 300 тысяч человек из производственной активности, во-вторых, мы начинаем им платить бешеные деньги, – продолжает он. – И даже для России этот миллиард восемьсот становится заметным. Это удар по ВВП России, который пока что оценивается в 0,5%.

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Что касается экономических последствий мобилизации для нашей страны, то, по словам бизнесмена, «для Беларуси это абсолютно косвенная история, потому что это означает, что эти деньги, потраченные на армию, не будут потрачены на закупку того самого замечательного экспорта, которым так гордится Головченко»:

– Так что в Беларуси это означает всего лишь некоторое падение экспорта.

Если же говорить про то, что в самой Беларуси россияне наведут шороху, то скорее всего это будет на пару дней, и спрятаться здесь невозможно, поэтому Беларусь, конечно, будет перевалочным пунктом, но Казахстану повезет больше, потому что из Беларуси путь дальше для россиян закрыт.

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