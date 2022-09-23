Над центром Одессы сбили иранский дрон-камикадзе
- 23.09.2022, 15:08
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В городе слышны взрывы и выстрелы.
В пятницу, 23 сентября, в Одессе слышны взрывы и звуки выстрелов. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает «Суспільне».
По предварительной информации, в области работает ПВО.
Местные паблики сообщают, что в небе над Одессой летают иранские беспилотники и один из них якобы сбили.
«Похоже, враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства», - сообщает «Думская».
На данный момент официальной информации нет.