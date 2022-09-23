Над центром Одессы сбили иранский дрон-камикадзе 23.09.2022, 15:08

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фото: getty images

В городе слышны взрывы и выстрелы.

В пятницу, 23 сентября, в Одессе слышны взрывы и звуки выстрелов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает «Суспільне».

По предварительной информации, в области работает ПВО.

Местные паблики сообщают, что в небе над Одессой летают иранские беспилотники и один из них якобы сбили.

«Похоже, враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства», - сообщает «Думская».

На данный момент официальной информации нет.

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