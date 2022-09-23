А1 предлагает работодателям отслеживать передвижения сотрудников 1 23.09.2022, 15:14

1,306

Система использует смартфон либо другое мобильное устройство в качестве GPS-трекера.

Мобильный оператор А1 предлагает работодателям услугу по мониторингу местонахождения и перемещений сотрудников. Кроме того, в сервисе можно проконтролировать, как они выполняют задания.

Компания А1 разработала сервис, который помогает работодателям определять и отслеживать местоположение своих сотрудников, пишет zerkalo.io.

На сайте оператора говорится, что услуга под названием «Координатор 2.0» позволяет в онлайн-режиме отслеживать передвижения курьеров, водителей, мерчендайзеров, торговых представителей, менеджеров по продажам и «других специалистов, чьи обязанности связаны с перемещениями между объектами». Кроме того, сервис может применяться для координации работы сотрудников, чтобы ставить задачи и контролировать их выполнение.

Система использует смартфон либо другое мобильное устройство в качестве GPS-трекера. Благодаря этому пользователь может получать информацию о передвижении своих работников по карте с точностью до 10 м, просматривать историю их перемещений, добавлять контрольные точки посещения и задавать геозоны. Кроме того, можно ставить задачи сотрудникам, получать документы о выполнении и формировать отчеты, вести переписку в чате.

Возникает вопрос, насколько законно отслеживание передвижения сотрудников и может ли работник отказаться от присмотра со стороны нанимателя.

Согласно 28-й статье Конституции, каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство.

С другой стороны, согласно ст. 5 закона «О защите персональных данных» от 7 мая 2021 года, предусмотрена возможность получить персональные данные человека, если он даст на это согласие в письменной форме (например, в трудовом соглашении), в виде электронного документа или в иной электронной форме. При этом, как следует из ч. 1 ст. 10 того же закона, можно в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие.

«В Беларуси сотрудник всегда имеет право отказаться от мониторинга работодателя, если только контроль и наблюдение за ним прямо не предусмотрены нормативными правовыми актами в зависимости от специфики работы. Я считаю, что на такие отношения между нанимателем и подчиненным в основном оказывает воздействие народный менталитет, сложившаяся культура труда и заинтересованность работника в месте с более высокими зарплатой и должностным статусом, лучшими условиями труда», — комментарий адвоката Минской городской коллегии адвокатов Руслана Яковлева приводит 1prof.by.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».