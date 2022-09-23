«Алковойска» Путина: в РФ насмешили пополнением мобилизованных 2 23.09.2022, 15:20

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Между призванными нередко возникают драки и стычки после злоупотребления спиртным.

В РФ многие мобилизованные по приказу президента Владимира Путина по пути на войну в Украину устраивают драки между собой и злоупотребляют спиртным.

В Сети опубликовали кадры, которые, судя по всему, снимали сами мобилизованные россияне, пишет «Главред».

На них зафиксировано, что между призванными на войну в Украину нередко возникают драки и стычки. Судя по всему, конфликты происходят после злоупотребления спиртным.

Кроме того, российские призывники не стесняются демонстрировать на камеру немалые запасы алкоголя, которые они берут с собой на войну.

При этом некоторые из мобилизованных, после многочисленных возлияний, уже не в состоянии дойти до пункта сбора, а «отдыхают» прямо на земле.

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