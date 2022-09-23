Стали известны потери ВСУ в войне против России

Стали известны потери ВСУ в войне против России4
- 23.09.2022, 15:43
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Они в разы меньше, чем у российской армии.
Потери ВСУ с начала полномасштабной захватнической войны РФ против Украины составляют более девяти тысяч погибших.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Слава Богу, что это не сотни тысяч. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где до конца неизвестно количество погибших. В общем, это тысячи, но это точно не сотни тысяч. Мы [Минобороны] ведем только учет военных, без гражданских. Если в отношении военных — то это потери, которые значительно меньше, чем у врага. Очень неприятно мне измерять количеством, потому что для нас каждый военный — это наша огромная боль. Но, тем не менее, это все равно показатель нашего мастерства, наших военных, что у нас погибших гораздо меньше, чем у России. Если у них уже больше 50 тысяч [потерь погибшими], то у нас мы называли около девяти [тысяч]. Ну немного уже больше», — сказала Маляр в интервью на Youtube-канале ISLND TV, обнародованном 23 сентября.
В то же время Генштаб ВСУ заявляет о 56 тысячах убитых российских военных.