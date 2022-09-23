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В Мелитополе ночью взорвали квартиру с супругами-коллаборантами

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  • 23.09.2022, 16:11
  • 6,228
В Мелитополе ночью взорвали квартиру с супругами-коллаборантами

Украинские партизаны мстят предателям.

Накануне начала псевдореферендума РФ о «присоединении» захваченных украинских территорий во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ликвидировали двух коллаборантов.

Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, ночью в квартире активных пособников российских захватчиков прогремел взрыв.

«Оксана Дерябина — бывшая заместитель начальника железнодорожной станции Мелитополь. После прихода орков возглавила станцию, принимала непосредственное участие в организации поставок вооружений и рашистских боеприпасов в северном направлении и вывозом похищенного зерна в южном. Сергей Дерябин — также являлся сотрудником железнодорожной станции Мелитополь и работал в подчинении жены», — рассказал Братчук у себя в Telegram-канале.

Других подробностей ликвидации предателей на данное время нет.

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