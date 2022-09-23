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Германия заявила о готовности давать политическое убежище российским уклонистам и дезертирам

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  • 23.09.2022, 16:39
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Германия заявила о готовности давать политическое убежище российским уклонистам и дезертирам

Берлин считает, что у россиян должна остаться возможность въезжать на территорию ЕС.

Власти Германии заявили, что уклонение от мобилизации и дезертирство россиян — убедительная причина для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище в ФРГ. Такое указание дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF), передает корреспондент Deutsche Welle.

Граждане РФ, уклоняющиеся от службы, смогут претендовать на убежище, но не на гуманитарную визу, отмечает издание.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя позицию балтийских стран и Финляндии, заявил, что у россиян должна остаться возможность въезжать на территорию Евросоюза. По его словам, решение должно быть общеевропейским, вопрос будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС.

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