В Китае нашли одно из самых старых золотых изделий 23.09.2022, 16:42

Это маска, которой три тысячи лет.

Археологи объявили об открытии одного из старейших золотых предметов, когда-либо найденных в центральном Китае. Погребальная маска, которой, по оценке ученых, более 3 000 лет, была обнаружена в гробнице древнего дворянина в городе Чжэнчжоу, пишет «Хайтек».

Находка представляет собой золотое изделие размером около 18 см в длину и 14 см в ширину. Большинство древних сокровищ, которые находили археологи ранее в этом регионе, были изготовлены из бронзы и нефрита. Поэтому исследователи связывают маску с другими ранними китайскими государствами, где золото было более распространено.

Гробница дворянина, в которой было сделано открытие, относится к династии Шан, правившей в долине Желтой реки примерно с 1600 г. до н. э. до 1046 г. до н. э. Они считаются самым древним правящим родом в Китае. В огромном помещении площадью более 10 тыс. м² археологи также нашли более 200 других артефактов. Среди них, например, кинжалы, топоры, сосуды для вина, курительные трубки и кубки из бронзы и нефрита.

Археологи полагают, что золотая маска могла символизировать «нетленное драгоценное тело» умершего и, вероятно, предназначалась для сохранения целостности духа усопшего. Маска имела детализированные черты лица, но археологи сказали, что она была прикреплена к деревянному столбу или манекену, а не к настоящему мертвому телу. Такие маски и другие золотые артефакты обычно встречаются в захоронениях других династий, но редко у Шан.

Исследователи полагают, что, изучая находку, в том числе золото, из которого она сделана, и технологии, они смогут больше узнать об истории древнего Китая.

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